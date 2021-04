Serie B, Frosinone-Cittadella: obiettivi diversi, stesso bisogno dei tre punti

Lo stadio Benito Stirpe ospiterà alle ore 16 la gara tra Frosinone e Cittadella, valida per la 33ª giornata di Serie B. I ciociari si presentano alla gara odierna con l'acqua alla gola e una classifica sempre più preoccupante: i tre punti mancano da cinque turni e nemmeno l'insediamento in panchina di Fabio Grosso ha invertito un trend negativo che ha visto i canarini vittoriosi solo in due delle ultime venti partite di campionato. Dall'altra parte, la formazione granata è in piena corsa per un piazzamento playoff e ha la necessità di tornare al successo dopo quattro gare di astinenza, soprattutto adesso che i punti iniziano a diventare pesanti. Arbitrerà l'incontro Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Grosso è intenzionato a proseguire sulla strada del 4-3-3. In difesa potrebbero vedersi Salvi e Zampano sugli esterni con Brighenti e Ariaudo coppia centrale. In mediana Gori e Kastanos agiranno da mezzali, con Maiello favorito su Carraro per giocare da play basso. Nel tridente d'attacco spazio a Brignola e Vitale sui lati con Novakovich centravanti.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Venturato dovrà rinunciare allo squalificato Adorni, oltre che agli infortunati Cassandro, Baldini e Benedetti. In difesa dovrebbero trovare spazio Perticone e Frare rispetto all'ultima gara pareggiata contro la Reggina. A centrocampo Branca potrebbe avere la meglio su Gargiulo per affiancare Proia e Pavan. Nel 4-3-1-2 veneto possibile maglia da titolare per Vita sulla trequarti alle spalle della coppia Tsadjout-Beretta.