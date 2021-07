Serie B, Helbiz lancia l’abbonamento con il Cashback. Da utilizzare per la micro-mobilità

La Serie B nella prossima stagione sarà fruibile anche attraverso Helbiz Media - società che opera a supporto di Helbiz, un'azienda leader nel settore della micromobilità elettrica (bici, scooter e monopattini) – che ha acquistato i diritti OTT per le prossime tre stagioni. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 ore chi desidererà seguire il campionato cadetto attraverso la piattaforma Helbiz Live, fruibile attraverso smartphones, tablets, pc, smart tv, potrà usufruire di un Cashback da utilizzare per la micro-mobilità.

“Il funzionamento è semplice: a fronte di un costo mensile di 5,99 euro al mese per la visione completa del Campionato di Serie B, 4 euro ritorneranno al cliente come credito da utilizzare per la micro- mobilità di Helbiz. - si legge sul quotidiano economico - Lo stesso meccanismo è valido per l’abbonamento all’intera stagione di Helbiz Live e del Campionato di Serie B: con un abbonamento di 49,99 euro all’anno è previsto un Cashback 30 euro in credito Helbiz micro-mobilità. Inoltre, per i clienti che già posseggono o sottoscriveranno un abbonamento mensile Helbiz Unlimited, che prevede l’utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz al costo di 39,99 euro, la fruizione di Helbiz Live è inclusa nell’abbonamento”.