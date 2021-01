Serie B, i parziali: l'Empoli la ribalta, il Pordenone acciuffa il Lecce. Ok Entella e Brescia

Al via ieri la 20^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi lunedì.

Adesso in campo quattro delle prime cinque gare odierne, con la capolista Empoli in vantaggio sul Frosinone e l'Entella sul Cosenza. In trasferta bene il Brescia, a ora corsaro sul campo dell'Ascoli, mentre il Pordenone ha acciuffato il Lecce sull'1-1.

Di seguito il programma completo della ventesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATA

Vicenza-Venezia 0-0

ORA IN CAMPO (parziali)

Ascoli-Brescia 0-1 (18' Jagiello)

Empoli-Frosinone 2-1 (31' Kastanos, 34' Mancuso, 42' Zurkowski)

Entella-Cosenza 1-0 (27' Costa)

Pordenone-Lecce 1-1 (14' Coda, 20' Musiolik)

ORE 16:00

Pisa-Reggiana

DOMENICA 31 GENNAIO

Cittadella-Cremonese

ChievoVerona-Pescara

SPAL-Monza

LUNEDI' 1 FEBBRAIO

Reggina-Salernitana