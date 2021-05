Serie B, l'uomo in più delle tre rivali per il secondo posto: Gondo, Frattesi e Coda

Spazio sulla Gazzetta dello Sport a tre giocatori che potrebbero rappresentare l'uomo in più di Salernitana, Monza e Lecce nella volta lunga 180 minuti per la Serie A che inizierà quest'oggi con i campani che sfideranno il già promosso Empoli, i brianzoli impegnati a Cosenza e il Lecce che se la vedrà con la Reggina.

“La Salernitana punta forte sull’ivoriano Cedric Gondo, l’attaccante più in forma con 4 gol realizzati nelle ultime 3 partite. Al suo fianco con l’Empoli potrebbe esserci l’ex Tutino che, grazie al rigore segnato allo scadere con il Pordenone, ha consegnato alla Salernitana l’ambito secondo posto. Anche nel Monza, ridisegnato da Brocchi con il 3-5-2, c’è un giocatore in stato di grazia: Davide Frattesi, mezzala di lotta e di governo, il simbolo di una squadra che pensa ancora alla A diretta. - conclude Gazzetta - Le speranze del Lecce sono riposte nei piedi educati del capocannoniere Massimo Coda, già 22 gol, come nella sua stagione da record (compresa una rete nei playoff) nel Benevento 2018-’19. A Monza si è preso un pomeriggio di libertà (si fa per dire), creando comunque una buona opportunità sventata da Di Gregorio”.