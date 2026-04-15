Serie B, le date della nuova stagione: s'inizia il 22 agosto e si chiude il 16 maggio 2027
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Attraverso una nota ufficiale, l’Assemblea di Lega B ha reso note le date relative alla stagione sportiva 2026/2027, approvando la proposta presentata dal Consiglio direttivo.
Il prossimo campionato di Serie B prenderà ufficialmente il via sabato 22 agosto 2026. Come di consueto, il programma della prima giornata potrà prevedere un anticipo nella serata di venerdì 21 agosto.
Per quanto riguarda la conclusione della stagione regolare, l'ultima giornata è stata programmata per il weekend compreso tra il 14 e il 16 maggio 2027.
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