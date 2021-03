Serie B, Lecce-Entella: Corini rincorre i primi posti. I liguri tentano l'impresa

Allo stadio Via del Mare il Lecce di Eugenio Corini rincorre il Cittadella e la Salernitana, ma tenta di staccare il Chievo in una classifica relativamente corta per quanto riguarda le prime posizioni. Dall’altro lato della barricata si presenta un Entella fanalino di coda del campionato. I padroni di casa cercheranno i tre punti per sognare in grande e proseguire nel proprio filotto di risultati utili consecutivi. Situazione diversa per gli ospiti, i quali vorranno accorciare su Pescara e Ascoli, rispettivamente a 19 e 22 punti.

LA SITUAZIONE DEL LECCE - I pugliesi sono reduci da un 1-1 contro il Pescara, e non perdono dal 22 dicembre scorso (sconfitta contro la Spal). Un vittoria stasera potrebbe dar loro non soltanto la chance di allungare le mani sul podio, ma anche la possibilità di mettere in cassaforte punti preziosi in vista delle cinque partite successive, quando si presenteranno Reggiana, Chievo, Venezia, Frosinone e Salernitana. Una mano non facile, considerando che la terza e l’ultima squadra delle cinque citate sono davanti in classifica e non hanno intenzione di mollare la presa. Pericolosa anche la gara contro il Chievo, per adesso alle calcagna degli uomini di Corini.

LA SITUAZIONE DELL’ENTELLA - La condizione dei chiavaresi è la peggiore del campionato. L’ultima vittoria risale al 22 gennaio contro il Pisa, anche se si è trattato di un fuoco di paglia, dati i risultati delle gare precedenti. 3 punti a Lecce sarebbero un’impresa che, in caso si realizzasse, consentirebbe ai liguri di mordere le caviglie all’Ascoli, futuro diretto avversario il prossimo sabato, anch’esso in lotta per la salvezza. Il percorso dei biancocelesti è già compromesso, considerando che il Cosenza è a +8, ma Vivarini e compagine non intendono cedere di un passo.