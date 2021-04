Serie B, Pisa-Lecce: Corini vuole infilare la sesta, ma l'Arena Garibaldi è un fortino

Il Lecce vuole suonare la sesta sinfonia. Proverà a farlo oggi nel match contro il Pisa, al quale si affaccia con un bottino di dieci risultati utili consecutivi e cinque vittorie di fila. Di fronte c'è però una squadra che all'Arena Garibaldi non perde addirittura dal ventotto novembre scorso: da allora tra le mura amiche i nerazzurri hanno raccolto cinque successi e sette segni X. Il fattore casa premia il Pisa anche per quel che concerne i precedenti in Toscana, diciassette in totale, terminati con undici vittorie, quattro pari e appena due sconfitte.

COME ARRIVA IL PISA - La sconfitta di venerdì ha confermato il trend ondivago delle ultime settimane, facendo scivolare la squadra di D'Angelo all'undicesimo posto in classifica. Il traguardo play-off rimane però nell'orbita dei nerazzurri, che devono ancora recuperare la gara con il Pordenone e dunque virtualmente in grado di rosicchiare tre punti all'ottavo posto del Chievo. Ci si attendono diversi cambi rispetto all'ultimo match, soprattutto in difesa, dove Lisi può insidiare Beghetto, mentre Meroni e Caracciolo si candidano per una maglia da titolare nei due slot centrali. Per l'attacco, invece, Marconi e Palombi restano in vantaggio su Vido.

COME ARRIVA IL LECCE - "Il lavoro di D'Angelo è segnato da una crescita costante, ma noi arriviamo con energia, anche perché le vittorie aiutano a smaltire meglio le fatiche". Le parole alla vigilia di Corini suonano come un monito, quasi a voler dire: cavalchiamo l'onda e continuiamo a volare. A differenza del collega D'Angelo il tecnico giallorosso - che non avrà a disposizione Adjapong, Mancosu, Listkowski e Felici -, non dovrebbe operare sostanziali variazioni sul tema: si va verso la conferma in blocco di difesa e attacco, con il solo Hjulmand in grado di insidiare uno dei tre mediani.