Serie B, Pordenone-Venezia: lagunari in casa dei ramarri per uscire dalla crisi

vedi letture

Fischio d’inizio alle ore 14.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Nella giornata di oggi prosegue il programma della 18^ giornata di Serie B. Un match di sicuro interesse è Pordenone-Venezia: due formazioni in piena corsa per i playoff. Si affrontano due compagini che fanno della solidità difensiva la loro arma migliore, vantando due tra le migliori difese del campionato. Il match si annuncia quindi all’insegna dell’equilibro, ma non dovrebbero comunque mancare emozioni e colpi di scena. Appuntamento alle ore 14.00 allo stadio Guido Teghil di Lignano, dirige la sfida il Sig. Antonio Di Martino di Teramo.

COME ARRIVA IL PORDENONE – Una vittoria per agguantare la zona playoff. Il Pordenone arriva alla sfida contro il Venezia con questi propositi, forte di un recente trend positivo a livello di risultati. Nelle ultime 5 gare i ramarri hanno colto 3 vittorie contro Entella, Reggiana e Salernitana, mantenendo in tutti e tre i casi la porta inviolata. Un rendimento che ha bisogno di ulteriori conferme, per farsi largo nel traffico della lotta per gli spareggi promozione. In vista della sfida contro il Venezia l’unico assente sarà Falasco, out per squalifica. Al suo posto dovrebbe giocare Vogliacco, con Berra nel ruolo di terzino destro.

COME ARRIVA IL VENEZIA – Momento complicato per i lagunari, sul piano dei risultati e non solo. La formazione allenata da Paolo Zanetti deve infatti fare i conti con due casi di Covid, riscontrati in questi giorni e di cui non sono stati svelati i nomi. Inoltre, nelle ultime 5 partite ha raccolto 4 pareggi e una sconfitta. Procedendo di questo passo e considerando l’elevato numero di squadre racchiuse nel giro di pochi punti, la zona playoff rischia di scivolare via. Per impedire che si concretizzi questa eventualità Zanetti deve tornare a vincere contro il Pordenone, avversari che probabilmente affronterà con il consueto 4-2-3-1. Possibili sorprese in avanti, con Bocalon e Capello che scalpitano per una maglia da titolari.