Serie B, stasera Venezia-Cittadella: tifo alle stelle all'esterno dello stadio Penzo

Tifo alle stelle, cori, applausi e fumogeni a Venezia in vista della finale di ritorno dei play off di Serie B fra i lagunari e il Cittadella in programma questa sera, calcio d'inizio alle 20:15. Come riporta Trivenetogoal sono già tantissimi i supporter arancioneroverdi all'esterno del Penzo per caricare la squadra di Zanetti verso la conquista di una Serie A che manca da fine anni '90 nella città veneta.

Qui Giardini di Sant’Elena: il corteo arancioneroverde esplode di tifo e passione (VIDEO) Pubblicato da Trivenetogoal su Giovedì 27 maggio 2021