Serie B, ufficializzati gli orari dei match di playoff e playout. Si parte il 12 maggio
Attraverso i canali ufficiali della Lega B arrivano gli orari dei match dei playoff e playout che prenderanno il via nei prossimi giorni:
Playoff per l’ammissione al Campionato Serie A Enilive
Turno preliminare (gara unica)
Martedì 12 maggio 2026 (6ª vs 7ª) – ore 18.45
Martedì 12 maggio 2026 (5ª vs 8ª) – ore 21.00
Semifinali (andata)
Sabato 16 maggio 2026 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.00
Domenica 17 maggio 2026 (5ª/8ª vs 4ª) - ore 20.00
Semifinali (ritorno)
Martedì 19 maggio 2026 (3ª vs 6ª/7ª) - ore 20.00
Mercoledì 20 maggio 2026 (4ª vs 5ª/8ª) - ore 20.00
Finali
Domenica 24 maggio 2026 (andata) - ore 20.00
Venerdì 29 maggio 2026 (ritorno)*
- ore 20.00
*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.
Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT
Venerdì 15 maggio 2026 (andata) – 17ª vs 16ª (ore 20.00)
Venerdì 22 maggio 2026 (ritorno) – 16ª vs 17ª (ore 20.00)
NOTE
Gli abbinamenti definitivi delle gare di playoff e eventuali playout saranno resi noti, attraverso un Comunicato Ufficiale, a seguito dell’avvenuta omologazione dei risultati della 38ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026. Il programma potrebbe comunque essere oggetto di ulteriori modifiche e/o variazioni successive, se necessario.
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