Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù
Colpo importante in chiave salvezza per il Mantova che si è imposto per 2-0 in casa dello Spezia. Un gol per tempo per i virgiliani, in gol prima con Bragantini nella prima frazione e poi con Buso al 72’. Con questo risultato il Mantova vola a 40 punti, mentre lo Spezia resta ultimo a quota 30.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B - 34ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Avellino-Catanzaro 1-1
59' Iemmello (C), 90'+5 Iannarilli (A)
Monza-Bari 2-0
50' Obiang, 80' Pessina
Padova-Empoli 1-0
84' Bortolussi
Domenica 12 aprile
Spezia-Mantova 0-2 -
32’ Bragantini, 72’ Buso
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Monza 69
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 53*
Modena 51*
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42*
Südtirol 40
Sampdoria 40
Mantova 40
Avellino 39
Empoli 36*
Virtus Entella 35
Bari 34
Padova 34*
Pescara 32
Reggiana 30*
Spezia 30
* una gara in meno