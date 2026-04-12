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Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù

Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 19:11Serie B
Alessandra Stefanelli

Colpo importante in chiave salvezza per il Mantova che si è imposto per 2-0 in casa dello Spezia. Un gol per tempo per i virgiliani, in gol prima con Bragantini nella prima frazione e poi con Buso al 72’. Con questo risultato il Mantova vola a 40 punti, mentre lo Spezia resta ultimo a quota 30.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B - 34ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Avellino-Catanzaro 1-1
59' Iemmello (C), 90'+5 Iannarilli (A)
Monza-Bari 2-0
50' Obiang, 80' Pessina
Padova-Empoli 1-0
84' Bortolussi
Domenica 12 aprile
Spezia-Mantova 0-2 -
32’ Bragantini, 72’ Buso
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Monza 69
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 53*
Modena 51*
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42*
Südtirol 40
Sampdoria 40
Mantova 40
Avellino 39
Empoli 36*
Virtus Entella 35
Bari 34
Padova 34*
Pescara 32
Reggiana 30*
Spezia 30

* una gara in meno

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