Serie B, Virtus Entella-Carrarese: match point salvezza per i padroni di casa

La regular season di Serie BKT volge al termine e la 38ª giornata è pronta a scendere in campo con un super turno, tutto in contemporanea, pronto a dare tutti i verdetti della stagione. Tra le altre Virtus Entella e Carrarese sono pronte a darsi battaglia in quest'ultima giornata.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - I padroni di casa, già sicuri di disputare almeno i play-out, sono reduci dalla pesante sconfitta sul campo del Bari e vogliono trovare i tre punti per finire anzitempo la stagione e centrare la salvezza. Agli uomini di Chiappella serve la vittoria e che una tra Sudtirol ed Empoli non vinca la propria gara per arrivare alla salvezza aritmetica.

COME ARRIVA LA CARRARESE - Dopo il noioso pareggio interno contro il Cesena, la Carrarese ha visto allontanarsi il sogno play-off. Infatti, nonostante l'ottavo posto disti solamente 2 punti, in quella zona c'è molto traffico. Mantova, Avellino e Cesena sono infatti tutte e tre a pari punti e i toscani dovrebbero vincere e sperare in un passo falso di tutte e tre per poter centrare l'obiettivo. Un incastro complicato ma che tiene vive le speranze dei ragazzi di Calabro.