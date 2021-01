Serie B, Virtus-Entella-Pisa, inizia da Chiavari la nuova era Knaster

Calcio d'inizio alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Il programma della diciannovesima giornata di Serie B si apre stasera con l’anticipo Virtus Entella-Pisa. A 90’ dal giro di boa 9 punti separano le due squadre in classifica. Toscani undicesimi a quota 23, con una partita da recuperare. Liguri in penultima posizione con 14. Nella passata stagione la sfida del Comunale terminò in parità, con vantaggio dei toscani firmato da Vido e pareggio in extremis dei padroni di casa con un colpo di testa del difensore Pellizzer. Direzione arbitrale affidata a Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Di Monte.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Dopo le tre vittorie consecutive con Pescara, Vicenza e Cittadella, la squadra di Vivarini è incappata nella decima sconfitta stagionale perdendo 2-1 con il Chievo. La sfida del Bentegodi lascia in eredità la pesante squalifica di Chiosa, fermato per un turno dal giudice sportivo, che sarà sostituito al centro della difesa dal rientrante Pellizzer. Il tecnico recupera anche De Col ma dovrà rinunciare nuovamente agli altri due infortunati, Toscano e Mazzocco. Regolarmente a disposizione l’ultimo acquisto Capello. L’ex Venezia dovrebbe partire dalla panchina con la conferma di Schenetti alle spalle di De Luca e Mancosu.

COME ARRIVA IL PISA - Morale alle stelle e grande euforia nell’ambiente nerazzurro non solo per gli otto risultati utili consecutivi (quattro vittorie e quattro pareggi) ma anche per il cambio di proprietà definito nelle ultime ore. Quella di Chiavari sarà la prima uscita sotto la guida del nuovo azionista di maggioranza Alexander Knaster, magnate di origini russe che ha rilevato il 75% delle quote del club. Gucher e compagni sono reduci dalla vittoria di misura sul Brescia e cercheranno di dare continuità alle brillanti prestazioni di questo ultimo mese e mezzo. D’Angelo ritrova Caracciolo, al rientro dalla squalifica, in dubbio gli acciaccati Belli e De Vitis.