Sfida nella sfida in Venezia-ChievoVerona: l’esperto Aglietti contro il debuttante Zanetti

Quella fra l’esperto Alfredo Aglietti e il debuttante Paolo Zanetti sarà una sfida nella sfida questa sera al Penzo. Il tecnico del Venezia padrone di casa è infatti alla sua prima nei play off di Serie B e si scontra contro uno specialista come l’allenatore dei veronesi che per la quarta volta guida una squadra nella post season. Per Aglietti un’eliminazione al turno preliminare nel 2012/13 quando guidava in Novara, una semifinale persa contro lo Spezia lo scorso anno e soprattutto la promozione con l’Hellas Verona con l’impresa in finale ( sconfitta per 2-0 all’andata e vittoria per 3-0 al ritorno) contro il Cittadella nel 2018/19.