Si attende l'annuncio, ma Cole è pronto per la sua prima da allenatore: l'azzardo del Cesena

Non è bastato il pareggio contro il Frosinone, comunque terzo in classifica, a salvare la panchina di Michele Mignani, esonerato ieri dal Cesena proprio dopo il 2-2 casalingo contro i ciociari: la panchina del trainer scricchiolava da tempo, si andava avanti con la cosiddetta fiducia a tempo, ma la scelta è poi arrivata. Se tardiva o meno, lo dirà il tempo, così come il tempo dirà se Ashley Cole è la scelta giusta per il futuro; sì, come noto, l'ex difensore inglese è la scelta della società, che deve solo dare l'annuncio ufficiale. Oggi? Domani? È attesa.

E probabilmente, anche per il classe '80 è scattato il conto alla rovescia, per iniziare quella che sarà la sua prima avventura da primo allenatore nel calcio professionistico. Appese le scarpette al chiodo, infatti, Cole ha allenato l'Under 15 del Chelsea, per entrare poi nello staff di Lee Carsley nella Nazionale U21 inglese, e proseguire poi come assistente di di Frank Lampard all'Everton, esperienza che si conclusa il 23 gennaio 2023.

Un azzardo, quello di Cole? Sicuramente non è un nome "consolidato" per la categoria, per quella Serie B dove militano i romagnoli, ma chiaramente la sua esperienza nel mondo del calcio non si discute. La B, a ogni modo, è un calcio differente quello cui è abituato. La strada sarà forse in salita, ma non resta che attendere le prime mosse. A cominciare, come detto prima, dall'annuncio ufficiale.