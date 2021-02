Sospesa Ascoli-Salernitana: malore in campo per il centrocampista granata Dziczek

Momenti di paura e tensione al "Del Duca", dove si sta giocando Ascoli-Salernitana, gara valida per la 24^ giornata del campionato di B. Il centrocampista dei campani Patryk Dziczek, quando il cronometro segnava l'86', è caduto al suolo, e, come hanno spiegato i compagni al direttore di gara, non è la prima volta che accade una cosa del genere al polacco.

Partita per ora sospesa.

*La gara è ripresa: Dziczek ha ripreso conoscenza, ma lascia il campo in ambulanza.