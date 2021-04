SPAL, Di Francesco: "Che privilegio veder allenare Totti e Batistuta. Bello palleggiare con Nakata"

Federico Di Francesco, attaccante della SPAL, ha raccontato il suo rapporto con il padre Eusebio, ex calciatore della Roma e non solo, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del club estense: “Ho avuto la fortuna di godermi da vicino la parte finale della sua carriera. Quando giocava nella Roma mi portava spesso a Trigoria e quindi ho potuto ammirare da vicino campioni come Totti e Batistuta. A quei tempi non mi rendevo conto del privilegio che avevo ed oggi sto riscoprendo il grande valore di quei momenti. Ricordo ancora un episodio molto curioso e divertente… Un giorno, alla fine di un allenamento della Roma, io, mio padre e Hidetoshi Nakata, scambiammo qualche palleggio sotto gli occhi di numerosi giornalisti giapponesi al seguito del loro connazionale. Il giorno successivo, la foto che ritraeva questo momento è stata pubblicata nelle prime pagine dei quotidiani giapponesi”.