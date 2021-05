SPAL, Dickmann: "Ci giochiamo tutto con la Cremonese, gruppo emerso nel momento duro"

Lorenzo Dickmann, esterno della SPAL, parla nel post vittoria contro la Reggiana analizzando l’importante risultato dei biancazzurri: “Ci siamo riuniti e ricompattati andando in ritiro dopo le tre sconfitte. Dovevamo vincere assolutamente oggi e lo abbiamo fatto, ora ci giochiamo tutto con la Cremonese cercando di portare a casa i tre punti. Poi vedremo”.

Eravate troppo sereni al rientro in campo?

“La Reggiana ci ha messo un pelino sotto, poi siamo riusciti a rimanere compatti e ad avere la voglia di portare a casa una vittoria che ci libera di un peso. Andiamo in campo più sereni ma con la testa concentrata, non possiamo perdere l’occasione”.

Avete mancato due occasioni clamorose, il 3-1 vi avrebbe rasserenati:

“Abbiamo avuto altre occasioni, mi viene in mente quella di Segre davanti al portiere e purtroppo non abbiamo concretizzato. Siamo stati bravi a rimanere sul pezzo e a non concedere palle gol alla Reggiana. Siamo sempre stati un grande gruppo, ma nei momenti difficili viene fuori la cattiveria in più”.

Hai sfiorato il gol nel raddoppio:

“Ho avuto un po’ di sfortuna, è stato bravo il portiere a far la parata. Penso al gruppo e pensiamo alla prossima partita”.