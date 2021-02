Spal, Dickmann: "Rammarico per i tre punti mancati, ma bella partita"

vedi letture

Lorenzo Dickmann, difensore della Spal, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata per 1-1 al "San Vito-Marulla" contro il Cosenza: "C'è rammarico per non essere riusciti a portare a casa i tre punti, abbiamo fatto una bella partita sotto tutti i punti di vista ma gli episodi non ci hanno aiutato. Siamo stati sfortunati in alcune circostanze, come ad esempio sulla parata di Falcone sul tiro di Valoti: andiamo via da qui arrabbiati. Il loro gol è nato da un rimpallo in area di rigore, l'azione è stata una vera carambola ma siamo stati bravi a reagire: abbiamo fatto la partita, questa è la strada giusta e sarà fondamentale proseguire su questa linea. Ora ci dobbiamo concentrare subito sulla prossima gara contro il Pordenone, a cui arriveremo con un po' di nervosismo per questo pareggio".