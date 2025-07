Ufficiale Bari, ecco altri tre colpi in entrata: hanno firmato Cerofolini, Dickmann e Moncini

vedi letture

Il Bari ha annunciato un triplo colpo di mercato: hanno infatti firmato con il club barese il portiere Michele Cerofolini, il terzino Lorenzo Dickmann e l’attaccante Gabriele Moncini che nei giorni scorsi avevano sostenuto le visite con il club pugliese. Il primo arriva dal Frosinone, mentre gli altri due erano svincolati dopo il fallimento del Brescia. Questi i comunicati in merito:

“SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Cerofolini (04.01.1999, Arezzo); il portiere ha firmato un contratto fino al giugno 2028.

Dopo aver fatto il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Cosenza in Serie B nella stagione '18-'19, matura esperienze importanti a Bisceglie e Caserta in Lega Pro prima di tornare in cadetteria e vestire la maglia della Reggiana nel campionato '20-'21. Dopo una fugace apparizione all'Alessandria, nella stagione '22-'23 fa il suo esordio in Serie A con la maglia della Fiorentina, mettendo a referto 5 gettoni (3 vittorie e 2 clean sheet) che gli valgono la conferma in massima serie con il Frosinone (8 presenze in A nel campionato '23-'24), club con cui giocherà 36 partite lo scorso campionato in B.

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Maria Dickmann (24.09.1996, Milano); il laterale ha firmato un contratto fino al giugno 2027.

Dopo i primi passi mossi nell'interland milanese, Dickmann si trasferisce giovanissimo al Novara, squadra con cui fa il suo esordio tra i professionisti a 18 anni. Nel campionato '14-'15, con la maglia dei piemontesi, vince campionato e Supercoppa di Lega Pro, diventando un punto fermo della squadra con cui rimane fino al 2018 totalizzando 119 presenze e 6 gol. Nel campionato '18-'19 è in Serie A con la SPAL con cui, al netto di un anno passato in prestito al Chievo Verona (32 pres e 3 gol), raggiungerà le 101 presenze, segnando 7 reti, vestendo anche la fascia da capitano. Nell'agosto del '23 si trasferisce al Brescia con cui scende in campo 72 volte. Ha vestito la maglia Azzurra in U20 e U21.

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Moncini (26.04.1996, Pistoia); l'attaccante ha firmato un contratto fino al giugno '27 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

Dopo aver fatto la trafila delle giovanili tra Prato e Juventus, Moncini arriva nel 2013 al Cesena dove fa il suo esordio nei professionisti in B sul campo dello Spezia. Con i romagnoli si toglie la soddisfazione di esordire in Serie A prima di passare, nel gennaio del 2016, in prestito al Prato, in Lega Pro, dove rimane una stagione e mezza totalizzando 50 presenze, segnando 16 reti. Nel campionato '17-'18 gioca in cadetteria con i romagnoli (27 pres., 8 gol) passando a fine stagione, dopo il fallimento del Cesena, alla SPAL in Serie A. Da gennaio '19 va in prestito al Cittadella, risultando determinante, con 15 gol e 2 assist in 22 presenze, nell'alimentare il sogno promozione dei veneti che si fermano proprio nella finale di ritorno playoff contro l'Hellas Verona.

Ancora alla SPAL nella prima parte del campionato '19-'20, durante la finestra del mercato invernale viene acquistato dal Benevento e con i sanniti vince il campionato e conquista la Serie A contribuendo con 4 reti e 3 assist in 19 presenze. Dopo due stagioni in Campania torna in prestito alla SPAL nella stagione '22-'23 (9 reti in 32 presenze) prima di passare a titolo definitivo al Brescia con cui gioca 59 gare segnando 19 reti. Ha vestito la maglia Azzurra fino all'Under 21”.