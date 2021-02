SPAL, Marino: "Cosenza nel suo momento migliore. Dal mercato è arrivata gente entusiasta"

Dopo il pari casalingo con il Monza per 1 a 1, la SPAL va a caccia dei tre punti con il Cosenza per restare incollata alle prime posizioni della classifica. A questo proposito, il tecnico dei biancazzurri Pasquale Marino ha presentato così la sfida contro i calabresi per cui non saranno disponibili Di Francesco, Floccari e Asencio, mentre Viviani sarà convocato con la Primavera che scenderà in campo contro l’Ascoli.

Mister, ci può fare un bilancio del mercato appena concluso?

“La SPAL ha cercato di fare quello che poteva fare, provando ad equilibrare l’organico. Spero di avere presto a disposizione tutti i nuovi arrivi. Tumminello sta migliorando e verrà a Cosenza con noi perché deve iniziare a respirare nuovamente il clima partita. Asencio si unirà una volta finito l’isolamento, mentre Segre si è sempre allenato e ha giocato anche diverse partite. Sta bene ed è tra i convocati. Poi se avremo fatto bene lo dirà il campo. L’importante è stato portare a Ferrara gente con entusiasmo che ci possa dare una mano”.

Tumminello quanto è vicino a fare almeno uno spezzone di gara?

“Sta migliorando negli allenamenti, ma la partita è tutt’altra cosa. L’importante è che sia determinato e che non abbia paura di entrare e fare i contrasti. L’intervento lo ha fatto diversi mesi fa e il ginocchio sta bene, ora tutto procede verso giusto. Bisogna solo accelerare un po’ per portarlo al meglio. Poi lo inseriremo.

Asencio pensa che potrà fare coppia con tutti gli altri attaccanti?

“Sì, è un giocatore con tanta fisicità e per il nostro modo di giocare sarà importante. Penso sia fondamentale che anche lui trovi la forza giusta. Ha giocato poco ed è un po’ indietro di condizione, ma è l’unico problema. Lavorerà anche lui per entrare presto tra i convocati. Per il resto come qualità non si discute”.

Che Cosenza si aspetta?

“Loro vengono da un buon momento, hanno pareggiato a Monza e con il Pordenone, mentre hanno vinto in casa con l’Entella. Li affronteremo nel loro momento migliore e dal mercato hanno preso Tremolada, un ottimo rinforzo. Sarà una partita che dovremo interpretare bene, cercando di fare il nostro gioco e provando finalmente anche ad andare a fare risultato su un campo in trasferta. Andremo alla ricerca di quell’equilibrio che fin troppo ci è mancato”.

Segre potrà essere titolare?

“Ovviamente ha bisogno di qualche giorno in più per assimilare certi meccanismi, ma è già pronto per giocare. Ci sarà utile con tre partite ravvicinate in pochi giorni, in cui dovremo fare qualche cambio. Si tratta di una mezz’ala che si inserisce bene con velocità e corsa. Possiede caratteristiche davvero importanti”.

TMW - Murgia potrà avere spazio in questo girone di ritorno?

“Non posso rispondere al momento. Il ragazzo aveva manifestato la scelta di andare ma poi è rimasto. In mezzo al campo sono arrivati altri due giocatori e non so ancora niente a livello di impiego. Valutiamo quotidianamente il da farsi”.

TMW - Di Francesco e Floccari quando rientreranno?

“DiFra si aggrega al gruppo domenica e spero lo possa fare anche Floccari, che sta molto meglio”.

Quanto è stato importante trattenere Valoti?

“Sicuramente se la società l’ha tenuto e non ha sentito o ascoltato le offerte arrivate significa che è troppo importante per noi. L’ha dimostrato diverse volte, sa sfruttare gli inserimenti ma non devo dire io le qualità. Penso solo che sia stato giusto tenerlo, anche perché trovare un sostituto adeguato per il suo valore in questo mercato non sarebbe stato facile. Va benissimo così”.