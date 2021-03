SPAL, Marino: "Deluso dal risultato. I ragazzi hanno dato tutto"

vedi letture

Intervenuto in sala stampa a margine della gara tra Spal ed Entella, il tecnico degli spallini, Pasquale Marino, ha commentato così il pareggio: “Sono deluso dal risultato. I ragazzi hanno dato tutto. C’è amarezza per quante volte siamo arrivati al tiro e sugli esterni. Non siamo stati precisi. I ragazzi sono amareggiati, ma ora dobbiamo alzare la testa. C’è amarezza per aver creato gioco e non essere riusciti a sbloccarla. C’è delusione per questo pareggio. I risultati delle altre squadre? Non so quali saranno i risultati degli altri, noi dobbiamo pensare ai nostri. A parte i primi 20 minuti la squadra era lenta. Dopo abbiamo iniziato a giocare, ma dobbiamo migliorare. Siamo entrati in campo contratti. Loro cercavano di aggredirci e di ripartire, poi quando abbiamo iniziato a palleggiare, abbiamo creato nuove opportunità, come il palo di Sernicola. Nel secondo tempo è stato un monologo, anche se abbiamo sbagliato molte scelte. Ci vuole più cattiveria. Tumminello e Strefezza dal 1’ più in avanti? Strefezza di sicuro giocherà dal 1’ in futuro. Tumminello dobbiamo vedere quanto può durare. Con la Reggina è entrato a gara chiusa. Si vede che è in ritardo, così come può capitare ad Asencio, che ha subito un calo fisiologico. Seck? Ho voluto inserirlo perché eravamo sempre nella metà campo avversaria e mi sembrava opportuno fare così”.