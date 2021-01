SPAL, Marino: "Puniti da errore arbitrale col Brescia, col Frosinone gara tosta". I convocati

vedi letture

Archiviata la sconfitta con il Brescia, la SPAL è già pronta a tornare in campo contro il Frosinone. A questo proposito, il tecnico dei biancazzurri Pasquale Marino è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match con i ciociari di Nesta. Di seguito le risposte dell’allenatore dei ferraresi alle domande della stampa. Non saranno della gara Viviani, Berisha e Castro.

Domani affronterete un Frosinone in piena emergenza. Pensa che possa essere un vantaggio per la SPAL?

“No. Lo hanno già dimostrato con il Pordenone. Hanno fatto una grande partita. Non dobbiamo pensare che sarà una partita facile. Noi dovremo fare il massimo perché sappiamo che sarà un match difficile. In situazioni come quella che sta affrontano il Frosinone, le squadre fanno gruppo e rendono più della normalità. Abbiamo tutti la voglia di riscattare la sconfitta con il Brescia. Ora è il momento di ripartire”.

Castro, Tomovic e D’Alessandro come stanno?

“Castro ha preso una botta al ginocchio e ho preferito convocarlo perché ancora non si sente bene. Tomovic si è allenato bene ed è a disposizione, mentre D’Alessandro si sta allenando e sta cercando di recuperare la condizione fisica. Domani vedremo se schierarlo dal primo minuto o a partita in corso.

Come sta psicologicamente Demba Thiam dopo l’errore con il Brescia?

“Gli errori che fanno i portieri si evidenziano di più, ma tutti ne facciamo tanti altri. Fa parte del gioco. Non bisogna buttare la croce addosso a tutti. Ha fatto un grande errore ma non ho letto che siamo stati puniti da un episodio arbitrale scandaloso. Prima che Esposito colpisse il pallone con le mani, c’era un tocco uguale di Bisoli. Se c’era la VAR non sarebbe stato rigore ma fallo a favore nostro. E chi dice che se questo episodio era a favore nostro la partita non la perdevamo? Non dobbiamo solo stare zitti. Siamo stati puniti da un errore netto. Siamo in B e non c’è la VAR, ma non capisco come abbia visto solo il mani di Salvatore. Mi fa arrabbiare questo”.

Come sta il gruppo dopo la sconfitta?

“C’è la voglia di ritornare a fare risultati e punti. I ragazzi si sono allenati bene e con il massimo dell’intensità. Durante l’anno possono capitare alcuni stop. Noi dobbiamo andare avanti senza esaltarci quando si vince e deprimerci quando si perde. Quando cadiamo dobbiamo avere la forza di rialzarci da soli”.

Quale aspetto teme di più del Frosinone?

“Hanno una buona organizzazione di gioco e un buon assetto dietro. Davanti invece molta fisicità. Il Frosinone è una squadra compatta e organizzata. Bisogna essere bravi nelle due fasi di gioco, sia nell’impostazione che nella fase difensiva”

TMW - Dal Vicenza al Pisa, quando si giocava una volta alla settimana, in 6 gare avete raccolto 18 punti. Dopodiché, scendendo in campo ogni 3 giorni circa, avete collezionato solamente 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. Le cause di questo cambio di marcia sono riconducibili solamente agli impegni ravvicinati o c’è anche altro?

“Quando si giocava una sola a settimana si aveva il tempo di preparare bene la gara. Non lavorare una settimana intera per una sola partita incide. Uno cerca di gestire le energie, ma spesso qualche meccanismo si inceppa quando cambiano gli interpreti. Di sicuro qualcosa si è perso a livello di lucidità e precisione negli ultimi metri, ma si deve fare di necessità virtù. Abbiamo avuto ora qualche giorno di preparazione in più per Frosinone e vorremmo fare una bella prestazione”.

Ha già parlato con la società per eventuale operazioni sul mercato?

“Ora penso solo alla partita di Frosinone, che al momento è più importante. C’è una società vigile su tutto. Pensiamo alla gara di domani perché se iniziano a sottovalutarla non ne usciremo con un risultato positivo. Poi per il resto ci sarà il tempo di ragionare dopo la sosta. Vedremo, ma i giocatori devono dare il massimo al di là di quello che succede sul mercato. In questo momento abbiamo solo la voglia di riprenderci e fare qualcosa in più per tornare a fare un filetto di gare importanti”.

Crede che la SPAL sia stata danneggiata dagli arbitri?

“Non mi piace parlare quando ci sono dubbi, ma quando c’è l’evidenza come contro il Brescia è giusto che si metta in risalta. Non l’ho fatto dopo la sconfitta per trovare alibi o scuse per aver perso, ma so che il rigore dato contro è stato un episodio che ha determinato la partita. Anche a Monza ci hanno dato contro un rigore generoso, ma non ha influito sul risultato fortunatamente. Mi piace l’idea che arbitri di A vengano in B, ma un conto è fare la partita in A con la VAR, dove è difficile fare errori importanti che compromettono il risultato. Nel nostro caso non è stato così”.

Diramata poi la lista dei convocati:

PORTIERI: Gomis, Minelli, Thiam

DIFENSORI: Okoli, Ranieri, Salamon, Tomovic, Vicari

CENTROCAMPISTI: D’Alessandro, Dickmann, Sa. Esposito, Missiroli, Murgia, Sala, Sernicola, Strefezza, Valoti

ATTACCANTI: Brignola, Di Francesco, Floccari, Se. Esposito, Paloschi, Seck.