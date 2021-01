SPAL, si lavora allo scambio Di Francesco-Petriccione. Il Crotone valuta la proposta

La SPAL è al lavoro per potenziare il proprio centrocampo e starebbe cercando di imbastire uno scambio con il Crotone. In casa calabrese piace molto il regista Jacopo Petriccione, classe ‘95 che ha trovato finora poco spazio in Serie A. Per arrivare all’ex Lecce il club estense sarebbe disposto a mettere sul piatto l’esterno d’attacco Federico Di Francesco, classe ‘94. Secondo quanto riferito da Sky Sport il club calabrese starebbe valutando la proposta.