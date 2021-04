SPAL, Valoti: "Marino aveva dato tutto ma non è bastato. Rastelli? E' riuscito a stimolarci"

vedi letture

E’ una SPAL che appare totalmente rinata quella che nelle ultime settimane ha ripreso a macinare gioco e punti dopo l’arrivo di Massimo Rastelli. Sul momento del club estense, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport arrivano le parole di Mattia Valoti, centrocampista figlio d’arte già autore in stagione di dieci gol: “A Ferrara con Semplici avevo lavorato per diventare mezzala, ma questo ruolo di trequartista mi piace: posso muovermi negli spazi e cercare il gol e, se mancano gli attaccanti, faccio la seconda punta. Cos’è cambiato con Rastelli? Eravamo partiti bene, con le 6 vittorie di fila. Poi non siamo riusciti a superare il momento difficile: Marino aveva dato tutto, ma non è bastato. Rastelli ha trasmesso grande voglia di aiutarci, ci ha stimolato a dare qualcosa in più e c’è riuscito. La corsa verso la Serie A? Le difficoltà ci hanno rallentato ma ora ci siamo compattati. La vittoria di Lecce ha detto che siamo in un bel momento”.