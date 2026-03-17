Spezia-Empoli 1-1, le pagelle: Saporiti glaciale, Artistico non basta. Aurelio fa e disfa
Risultato finale: Spezia-Empoli 1-1
SPEZIA
Radunovic 6 - Primo tempo da spettatore non pagante al Picco. Shpendi lo sveglia dal torpore a inizio ripresa, non si fa cogliere impreparato. Vano il tuffo sul rigore, solo intuito.
Ruggero 6 - Tiene la guardia bassa per non farsi prendere in velocità da Elia, ne tarpa le ali con facilità. Idem con Ceesay, appena le acque si calmano si concede qualche libera uscita.
Hristov 6,5 - Rientro prezioso nel cuore della retroguardia: insuperabile di testa, tempestivo nelle chiusure. Non si limita a difendere, va anche a cercare fortuna nella metà campo azzurra. Dal 78' Vignali sv
Bonfanti 6 - Riportato sul centrosinistra, dove si muove con maggior disinvoltura: oltre alla copertura cerca di offrire anche il suo contributo in avanti.
Adamo 6 - Gioca più avanzato per accompagnare Artistico, facendolo sentire meno solo: svaria parecchio per far non dare punti di riferimento. Generoso ma poco lucido, non la chiude.
Nagy 5,5 - Aggressivo nei duelli ingaggiati in mezzo al campo, così riconquista diversi palloni rimettendoli in circolo ma l’apporto assicurato nello sviluppo del gioco è piuttosto ridotto. Dal 63’ Comotto 5,5 - Velocizza le operazioni, aggiunge sfrontatezza ma si divora due gol.
Romano 6 - Piede caldo sui calci da fermo, discreta personalità nel far girare la squadra: a volte difetta di lucidità nei passaggi, ma ha il pregio di non assentarsi mai dal vivo del gioco.
Bandinelli 6,5 - Partita dal sapore vintage, non si risparmia affatto nei contrasti prendendo anche un giallo pesante. Sfiora il gol dell’ex, taglia bene verso il centro, avvia l’1-0. Dall’89’ Bellemo sv
Aurelio 6 - Mette in difficoltà gli avversari nell’uno contro uno, delizioso il passaggio vincente per il vantaggio. Ma un tocco di mano galeotto costa il pareggio in pieno recupero.
Valoti 6 - La variabile di fantasia sulla trequarti per cucire i reparti, partita di sacrificio arricchita da qualche lampo di qualità elargito qua e là. Dal 78’ Sernicola sv
Artistico 7 - Lovato lo marca stretto, quando si sfila dalle sue grinfie calcia troppo debolmente per impensierire Fulignati ma l’appuntamento col gol è solo rimandato.
Roberto Donadoni 6 - Pregusta il ritorno al successo, se lo vede sfuggire dalle mani sui titoli di coda in una gara ben giocata con l'unico cruccio di non averla chiusa al momento propizio. Pareggio dal retrogusto amaro.
EMPOLI
Fulignati 6 - Il primo intervento è una non parata, perché Artistico gliela appoggia tra le braccia. Moruzzi lo salva quando viene bypassato, al terzo tentativo però deve arrendersi.
Candela 6 - Da esterno a tutta fascia si ritrova fare il terzino con compiti diversi da assolvere: rare le sortite offensive nella prima parte, spinge decisamente di più nel secondo tempo.
Lovato 5,5 - Prende la targa di Artistico, cerca di stargli addosso il più possibile per non farlo girare. Rischia qualcosa facendo carambolare la sfera sul corpo di Bonfanti, poi si fa sovrastare.
Guarino 6,5 - Preciso nella fase di impostazione: sfodera un lancio panoramico di 60 metri Elia come biglietto da visita, dopo si dedica al lavoro di marcatura e si procura il penalty decisivo.
Moruzzi 6 - Nobilita una prova difensiva complessivamente positiva con un salvataggio determinante, dosa le incursioni per non sbilanciare eccessivamente i suoi.
Magnino 6 - Tiene alto il livello di intensità fino alla fine, non è sempre pulito nello sviluppo dalla manovra ma fa sentire il suo peso in mediana.
Yepes 5,5 - Regia non particolarmente ispirata, scorre via in maniera monocorde con rare variazioni sul tema: soffre la pressione spezzina, dalla quale resta soffocato. Dal 55' Haas 6 - Buone geometrie.
Degli Innocenti 5,5 - Si butta dentro gli spazi da mezzala di inserimento, non sfrutta un paio di occasioni. Dall’80’ Saporiti 7 - Glaciale dal dischetto, trasforma un rigore pesante come un macigno: è ancora l’uomo della provvidenza.
Shpendi 6 - Lascia la casella preferita Nasti, tende a defilarsi per non occupare le stesse zone ma allontanandosi dalla porta perde efficacia: rimesso al centro torna a essere pericoloso. Dall’80’ Fila sv
Nasti 5 - Il riferimento più avanzato, resta però spesso isolato: la connessione con Shpendi è tutt’altro che fluida: finiscono col pestarsi i piedi, sollevando un problema di compatibilità. Dal 55’ Popov 6 - Ci prova in rovesciata e di testa, lega molto meglio con l'albanese.
Elia 5 - Pronti, via, viene pescato in campo aperto da Guarino, ma si complica la vita da solo incartandosi. Stavolta non trova il modo di fare la differenza, sbaglia anche le cose semplici. Dal 46’ Ceesay 5,5 - Arriva scarico al momento del tiro, non è l’ingresso che sposta gli equilibri.
Fabio Caserta 6 - Riparte dalla difesa a 4, alcune scelte iniziali non convincono. La riprende per i capelli in circostanze fortunate, mantiene l'imbattibilità ma per salvarsi bisogna tornare a vincere.