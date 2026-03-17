Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia-Empoli 1-1, le pagelle: Saporiti glaciale, Artistico non basta. Aurelio fa e disfa

Spezia-Empoli 1-1, le pagelle: Saporiti glaciale, Artistico non basta. Aurelio fa e disfaTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Scarpetti
Oggi alle 22:04Serie B
Marco Pieracci

Risultato finale: Spezia-Empoli 1-1

SPEZIA
Radunovic 6 - Primo tempo da spettatore non pagante al Picco. Shpendi lo sveglia dal torpore a inizio ripresa, non si fa cogliere impreparato. Vano il tuffo sul rigore, solo intuito.

Ruggero 6 - Tiene la guardia bassa per non farsi prendere in velocità da Elia, ne tarpa le ali con facilità. Idem con Ceesay, appena le acque si calmano si concede qualche libera uscita.

Hristov 6,5 - Rientro prezioso nel cuore della retroguardia: insuperabile di testa, tempestivo nelle chiusure. Non si limita a difendere, va anche a cercare fortuna nella metà campo azzurra. Dal 78' Vignali sv

Bonfanti 6 - Riportato sul centrosinistra, dove si muove con maggior disinvoltura: oltre alla copertura cerca di offrire anche il suo contributo in avanti.

Adamo 6 - Gioca più avanzato per accompagnare Artistico, facendolo sentire meno solo: svaria parecchio per far non dare punti di riferimento. Generoso ma poco lucido, non la chiude.

Nagy 5,5 - Aggressivo nei duelli ingaggiati in mezzo al campo, così riconquista diversi palloni rimettendoli in circolo ma l’apporto assicurato nello sviluppo del gioco è piuttosto ridotto. Dal 63’ Comotto 5,5 - Velocizza le operazioni, aggiunge sfrontatezza ma si divora due gol.

Romano 6 - Piede caldo sui calci da fermo, discreta personalità nel far girare la squadra: a volte difetta di lucidità nei passaggi, ma ha il pregio di non assentarsi mai dal vivo del gioco.

Bandinelli 6,5 - Partita dal sapore vintage, non si risparmia affatto nei contrasti prendendo anche un giallo pesante. Sfiora il gol dell’ex, taglia bene verso il centro, avvia l’1-0. Dall’89’ Bellemo sv

Aurelio 6 - Mette in difficoltà gli avversari nell’uno contro uno, delizioso il passaggio vincente per il vantaggio. Ma un tocco di mano galeotto costa il pareggio in pieno recupero.

Valoti 6 - La variabile di fantasia sulla trequarti per cucire i reparti, partita di sacrificio arricchita da qualche lampo di qualità elargito qua e là. Dal 78’ Sernicola sv

Artistico 7 - Lovato lo marca stretto, quando si sfila dalle sue grinfie calcia troppo debolmente per impensierire Fulignati ma l’appuntamento col gol è solo rimandato.

Roberto Donadoni 6 - Pregusta il ritorno al successo, se lo vede sfuggire dalle mani sui titoli di coda in una gara ben giocata con l'unico cruccio di non averla chiusa al momento propizio. Pareggio dal retrogusto amaro.

EMPOLI
Fulignati 6 - Il primo intervento è una non parata, perché Artistico gliela appoggia tra le braccia. Moruzzi lo salva quando viene bypassato, al terzo tentativo però deve arrendersi.

Candela 6 - Da esterno a tutta fascia si ritrova fare il terzino con compiti diversi da assolvere: rare le sortite offensive nella prima parte, spinge decisamente di più nel secondo tempo.

Lovato 5,5 - Prende la targa di Artistico, cerca di stargli addosso il più possibile per non farlo girare. Rischia qualcosa facendo carambolare la sfera sul corpo di Bonfanti, poi si fa sovrastare.

Guarino 6,5 - Preciso nella fase di impostazione: sfodera un lancio panoramico di 60 metri Elia come biglietto da visita, dopo si dedica al lavoro di marcatura e si procura il penalty decisivo.

Moruzzi 6 - Nobilita una prova difensiva complessivamente positiva con un salvataggio determinante, dosa le incursioni per non sbilanciare eccessivamente i suoi.

Magnino 6 - Tiene alto il livello di intensità fino alla fine, non è sempre pulito nello sviluppo dalla manovra ma fa sentire il suo peso in mediana.

Yepes 5,5 - Regia non particolarmente ispirata, scorre via in maniera monocorde con rare variazioni sul tema: soffre la pressione spezzina, dalla quale resta soffocato. Dal 55' Haas 6 - Buone geometrie.

Degli Innocenti 5,5 - Si butta dentro gli spazi da mezzala di inserimento, non sfrutta un paio di occasioni. Dall’80’ Saporiti 7 - Glaciale dal dischetto, trasforma un rigore pesante come un macigno: è ancora l’uomo della provvidenza.

Shpendi 6 - Lascia la casella preferita Nasti, tende a defilarsi per non occupare le stesse zone ma allontanandosi dalla porta perde efficacia: rimesso al centro torna a essere pericoloso. Dall’80’ Fila sv

Nasti 5 - Il riferimento più avanzato, resta però spesso isolato: la connessione con Shpendi è tutt’altro che fluida: finiscono col pestarsi i piedi, sollevando un problema di compatibilità. Dal 55’ Popov 6 - Ci prova in rovesciata e di testa, lega molto meglio con l'albanese.

Elia 5 - Pronti, via, viene pescato in campo aperto da Guarino, ma si complica la vita da solo incartandosi. Stavolta non trova il modo di fare la differenza, sbaglia anche le cose semplici. Dal 46’ Ceesay 5,5 - Arriva scarico al momento del tiro, non è l’ingresso che sposta gli equilibri.

Fabio Caserta 6 - Riparte dalla difesa a 4, alcune scelte iniziali non convincono. La riprende per i capelli in circostanze fortunate, mantiene l'imbattibilità ma per salvarsi bisogna tornare a vincere.

Articoli correlati
Serie B, 31ª giornata: i risultati finali. Venezia ok. Parte malissimo l'avventura... Serie B, 31ª giornata: i risultati finali. Venezia ok. Parte malissimo l'avventura di Cole
Serie B, 31ª giornata: Palermo-Juve Stabia finisce 2-2. I parziali dei match delle... Serie B, 31ª giornata: Palermo-Juve Stabia finisce 2-2. I parziali dei match delle 20
Da Palermo-Juve Stabia a Frosinone-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B... Da Palermo-Juve Stabia a Frosinone-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Altre notizie Serie B
Monza, Bianco: "Non sono contento del pari. Abbiamo anche rischiato" Monza, Bianco: "Non sono contento del pari. Abbiamo anche rischiato"
Venezia, Perez: "Voglio tornare in Serie A. Vittoria importante per il nostro obiettivo"... TMWVenezia, Perez: "Voglio tornare in Serie A. Vittoria importante per il nostro obiettivo"
Venezia, Stroppa: "Gara interpretata subito bene. Adorante fuori? Normale gestione"... TMWVenezia, Stroppa: "Gara interpretata subito bene. Adorante fuori? Normale gestione"
Padova, Mirabelli: "Andreoletti non è in discussione, sono convinto che ci salveremo"... TMWPadova, Mirabelli: "Andreoletti non è in discussione, sono convinto che ci salveremo"
Mantova-Cesena 3-0, le pagelle: Cole, che flop alla 'prima'! Bene Marras e Kouda Mantova-Cesena 3-0, le pagelle: Cole, che flop alla 'prima'! Bene Marras e Kouda
Palermo, Inzaghi: "40 tiri e due gol segnati, gli altri affondano al primo colpo"... Palermo, Inzaghi: "40 tiri e due gol segnati, gli altri affondano al primo colpo"
Reggiana-Monza 0-0, le pagelle: Micai salvatore; Mota abulico Reggiana-Monza 0-0, le pagelle: Micai salvatore; Mota abulico
Venezia-Padova 3-1, le pagelle: Svoboda domina le due aree, Lasagna non si vede Venezia-Padova 3-1, le pagelle: Svoboda domina le due aree, Lasagna non si vede
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La CAF punisce il Senegal e assegna la Coppa d'Africa al Marocco: 3-0 a tavolino!
Immagine top news n.1 Inter, guarda lo Sporting: rimonta epica, il sogno Champions del Bodo/Glimt finisce a Lisbona
Immagine top news n.2 Il Milan prova a dimenticare domenica: stretta di mano Leao-Pulisic per allontanare le tensioni
Immagine top news n.3 Niente scambio di persona sul giallo a Wesley. Il Giudice Sportivo respinge il ricorso della Roma
Immagine top news n.4 Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VAR"
Immagine top news n.5 Inter-Atalanta, Tommasi a Open VAR: "Su Frattesi era rigore. Regolare il gol di Krstovic"
Immagine top news n.6 Spalletti e la Juventus, il rinnovo s'ha da fare. Firma attesa per la sosta, i dettagli
Immagine top news n.7 Stop a Open VAR e alle proteste dei dirigenti: pronta la rivoluzione degli arbitri in Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.2 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.3 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.4 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma e Juve, senza Champions per chi è un fallimento? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli può sperare ancora nello Scudetto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, a rischio anche il quarto posto. E vi spiego il perché"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tutto come previsto, l'Arsenal vola ai quarti: Bayer Leverkusen battuto 2-0 all'Emirates
Immagine news Serie A n.2 Hien prima del Bayern: "L'Atalanta ha fatto buone partite contro le big, non mi preoccupo tanto"
Immagine news Serie A n.3 Vinicius non dimentica e invita i tifosi del City a piangere. Nel mirino la coreografia di un anno fa
Immagine news Serie A n.4 Giuffredi: "Non ho fatto pace con Conte, ma come migliora i giovani... Gliene darei 15"
Immagine news Serie A n.5 Manchester City-Real Madrid 1-1, al 68' entra Mbappé. Ma niente sfida con Haaland
Immagine news Serie A n.6 L'Atalanta ritrova Raspadori: "Felicissimo di essere tornato a fare ciò che più amo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Bianco: "Non sono contento del pari. Abbiamo anche rischiato"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Perez: "Voglio tornare in Serie A. Vittoria importante per il nostro obiettivo"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Gara interpretata subito bene. Adorante fuori? Normale gestione"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Mirabelli: "Andreoletti non è in discussione, sono convinto che ci salveremo"
Immagine news Serie B n.5 Mantova-Cesena 3-0, le pagelle: Cole, che flop alla 'prima'! Bene Marras e Kouda
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "40 tiri e due gol segnati, gli altri affondano al primo colpo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salvemini: "Firmare col Benevento? Non ho esitato. Vigorito è unico in Italia"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza in B, primo colpo di mercato: riscattato Nicola Rauti dal Torino
Immagine news Serie C n.3 Potenza, Macchia verso la finale: "Settimo budget del girone, ma il campo non è economia"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Catania inizia l'era di William Viali
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, nuovo stadio: incassato il "sì" del Demanio. Cantiere a fine stagione
Immagine news Serie C n.6 Ternana, non solo Liverani, Sollevato dall'incarico anche Diego Foresti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?