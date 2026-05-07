Stroppa sul nuovo assetto del Venezia: "Tifosi siano soddisfatti. Il futuro sarà roseo"

Nella giornata di oggi in casa Venezia è arrivato un cambio ai vertici della società con la nomina di Francesca Bodie come nuova presidente e di Tim Leiweke come co-presidente. Queste le parole del tecnico lagunare Giovanni Stroppa in merito al futuro del club: “In questo momento penso solo al Palermo, su quello che è il futuro della società mi sembra che per i tifosi del Venezia ci debba essere solo soddisfazione perché credo che i soci della proprietà siano uniti e motivati ad avere un futuro roseo. Tra i vari complimenti che ho ricevuto in questa settimana ce ne sono alcuni speciali che mi hanno fatto enormemente piacere e che mi tengo stretto”.

Questa la nota del Venezia:

Il Venezia FC ha annunciato oggi di aver concluso un importante investimento di minoranza da parte di un veicolo di investimento guidato da Tim Leiweke e Francesca Bodie, due dei professionisti più riconosciuti a livello internazionale nel settore dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare. L’investimento rientra in una raccolta fondi da 100 milioni di euro condotta dal Comitato Operativo del Venezia nel corso del 2025-26, volta a rafforzare la stabilità finanziaria del Club e a sostenere le sue ambizioni di competere ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.

Tim Leiweke è stato nominato Co-Presidente del Comitato Operativo del Venezia insieme a Rob Hamwee. Leiweke è riconosciuto come una delle figure più influenti nel mondo dello sport a livello globale, avendo guidato diverse squadre alla conquista di numerosi titoli nella Major League Soccer (MLS), nella National Basketball Association (NBA) e nella National Hockey League (NHL), oltre ad aver avviato lo sviluppo di alcuni degli impianti sportivi e di spettacolo di maggior successo al mondo.

Francesca Bodie è stata nominata Presidente del Venezia. Bodie è una dirigente specializzata in management sportivo e sviluppo immobiliare, con una profonda esperienza nella crescita di brand globali e nella realizzazione di esperienze memorabili per i tifosi. È stata tra i principali artefici di alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel mondo dello Sport, tra cui lo sviluppo di stadi in alcune delle principali città del mondo.