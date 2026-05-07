Sudtirol, Castori: “Con la Juve Stabia è la partita della vita. In campo l’anima di tutta la città”

Alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, valida per la 38ª e ultima giornata della regular season di Serie B, il tecnico del Sudtirol Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa presentando un match decisivo per la corsa salvezza degli altoatesini.

Mister, come è stata la preparazione alla sfida contro la Juve Stabia?

“È stata una preparazione fatta da ragazzi consapevoli che questa partita vale un campionato, vale il mantenimento della categoria. Quindi è inutile aggiungere che c’è stato molto impegno e molta attenzione in tutto quello che abbiamo fatto”.

Ci sono recuperi importanti in vista della gara?

“Abbiamo recuperato diversi giocatori. Recuperiamo Casiraghi, recuperiamo El Kaouakibi anche se non sta al meglio, recuperiamo Martini e Frigerio che nell’ultima partita erano indisponibili. Bene o male, anche se non al massimo della condizione, sono disponibili e un contributo possono darlo per quella che è la partita dell’anno”.

Vedremo un Sudtirol diverso rispetto a quello visto a Genova?

“Il Sudtirol la sua fisionomia ce l’ha sempre. Chiaramente poi dipende dalla disponibilità o meno dei giocatori. Mi auguro che domani non ci siano contrattempi che impediscano alla squadra di schierarsi nella migliore formazione possibile”.

Quanto potrà incidere il pubblico in una gara del genere?

“Può essere fondamentale. Non dico solo i tifosi, ma l’intera città ha capito l’importanza di mantenere la categoria. Chi verrà allo stadio farà sentire il proprio calore alla squadra, che ne ha bisogno. Perché domani in campo non vanno soltanto undici giocatori, ma l’anima di una città intera”.

Dopo l’ultima vittoria del 3 marzo immaginavate di ritrovarvi in questa situazione?

“Non voglio spostare il focus. Ci sarà tempo e disponibilità da parte mia per dare tutte le spiegazioni possibili e immaginabili, ma oggi non voglio parlare di questo. Domani dobbiamo pensare soltanto a vincere. È l’unico pensiero che deve accompagnarci fino alla partita”.

Quindi nessuna riflessione sul campionato in questo momento?

“Cominciare a fare commenti o riflessioni adesso secondo me sposta l’attenzione. Infortuni, acciacchi, chi sta bene o meno: non esistono più mezze misure. Domani si deve giocare per vincere e ottenere la vittoria”.

La squadra però a Genova ha dato segnali diversi…

“Sì, a Genova abbiamo dato un segnale differente. Questa settimana abbiamo potuto lavorare recuperando diversi effettivi e allenarsi con tutti a disposizione aumenta la potenzialità della squadra. Quando iniziano a mancare cinque, sei o sette giocatori è inevitabile avere una flessione. Succede a tutti, anche alle grandi squadre”.

Che tipo di partita servirà domani?

“Domani chi c’è, anche se acciaccato o non al meglio, deve dare il massimo. Esiste una componente fondamentale nelle prestazioni che è il cuore. Il cuore deve andare sopra l’ostacolo. A volte l’ostacolo può essere anche una condizione fisica non ottimale. Ma domani andremo in campo con tutto lo spirito e tutte le energie necessarie”.

Qual è la situazione degli indisponibili?

“Mancano soltanto Kofler e Bordon”.