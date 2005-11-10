Sudtirol, Cragno verso il ritorno: attesa per la firma dopo il recupero
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 13:48Serie B
autore Daniel Uccellieri
16.10.2026 13:48Serie B
Il portiere classe 1994 ha ripreso ad allenarsi con la squadra dopo l'infortunio al tendine d'Achille. L'ufficialità è attesa a breve.
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Alessio Cragno è pronto a ripartire dal SudTirol. Il portiere classe '94 sta completando il recupero completo dal nuovo infortuno al tendine d'Achille, subito lo scorso 3 marzo nella gara del Mapei Stadium contro la Reggiana.
L'estremo difensore da alcune settimana sta lavorando con la squadra ed il club si sarebbe convinto a tesserarlo: come riporta biancorossibznews.com l'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
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