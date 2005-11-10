Ne avevamo parlato tempo fa, ora nuovi sviluppi. Perché è attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il SudTirol "comunica di aver acquisito, fino al 30 giugno 2028, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Cragno. Il portiere classe 1994, già in forza al club nella seconda parte della stagione 2025-2026, torna così a vestire la maglia biancorossa.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso bentornato ad Alessio Cragno e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi".

Hanno fatto seguito, ai canali ufficiali del club, le sue prime parole dopo la firma: "Sono molto felice di tornare a vestire la maglia dell’FC Südtirol. Desidero ringraziare la società per la fiducia e per avermi concesso l’opportunità di proseguire questa esperienza in biancorosso. Conosco già l’ambiente, i valori del club e la professionalità delle persone che ne fanno parte. Riprendo il percorso in maglia FCS con grande motivazione e con la volontà di mettermi a disposizione della squadra, dando il massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi".