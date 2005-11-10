Cragno si allena già da un mese a Bolzano. Aspetta di firmare in questa sosta con il Sudtirol

Alessio Cragno si è infortunato al tendine d'Achille della gamba sinistra a marzo e da allora ha iniziato un percorso di recupero che ha terminato ormai da qualche mese. Il classe '94 si è completamente ristabilito, così il Sudtirol ha approfittato del fatto che fosse svincolato e ha deciso di richiamarlo a Bolzano per valutare se fosse pronto per tornare in campo con la squadra che già a inizio 2026 gli aveva dato fiducia.

Attesa a breve la firma

Le risposte sul terreno di gioco sono state positive e così l'ex Cagliari, Monza e Sassuolo dovrebbe sottoscrivere un contratto con i trentini proprio durante questa sosta per le nazionali. È da inizio ottobre che Cragno si allena con la squadra di Davide Possanzini, il quale è molto soddisfatto ed è convinto che la sua esperienza possa aggiungere quel qualcosa in più che manca ai biancorossi per provare ad agguantare i playoff.

Un nuovo inizio

Le qualità del 32enne non sono in discussione, ma i tanti problemi fisici ne hanno frenato la carriera. Era a un passo dall'essere convocato per l'Europeo nel 2021, poi ha incontrato delle difficoltà, ma resta ancora oggi un usato sicuro e un top per la Serie B. Il conto alla rovescia in casa Sudtirol è già iniziato, chissà che non possa esordire proprio sabato 21 alla ripresa contro la Cremonese.