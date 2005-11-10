Alessio Cragno torna a vestire la maglia del SudTirol. Il portiere, che era rimasto senza squadra dopo l'infortunio al tendine d'Achille della gamba sinistra subito lo scorso marzo, da tempo si stava allenando con gli altoatesini, che oggi hanno deciso di metterlo sotto contratto. Queste le sue parole dopo la firma fino al 2028:

"Sono molto felice di tornare a vestire la maglia dell’FC Südtirol. Desidero ringraziare la società per la fiducia e per avermi concesso l’opportunità di proseguire questa esperienza in biancorosso. Conosco già l’ambiente, i valori del club e la professionalità delle persone che ne fanno parte. Riprendo il percorso in maglia FCS con grande motivazione e con la volontà di mettermi a disposizione della squadra, dando il massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi".