TMW Treviso, sirene dall’estero per Vadjunec. Trattativa in corso con il Famalicao.

Centrata l'aritmetica promozione in Serie C, il Treviso può iniziare con anticipo ad operare sul mercato in vista del ritorno nel professionismo che manca da 13 anni.

Operazioni che, però, potrebbero partire con una cessione. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sarebbe in corso una trattativa per la cessione in Portogallo e più precisamente al Famalicao, di Rok Vadjunec, portiere classe 2006 titolarissimo della stagione in corso.

Vadjunec (20) è cresciuto nelle giovanili dell'Empoli. Dal 2023 è sbarcato nel calcio dei grandi vestendo, prima, la maglia della Triestina e, successivamente, quelle di Adriese e, appunto, Treviso a partire dalla scorsa estate.