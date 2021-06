Taibi chiude al rinnovo di Nicolas: "Grazie per questi mesi, ma la Reggina non aspetta nessuno"

Solo poche ore fa la storia fra il portiere Nicolas e la Reggina sembrava poter andare avanti. Il suo agente Joao Santos ai nostri microfoni infatti parlava così delle trattative per il rinnovo del contratto: “La Reggina vuole confermarlo e stiamo trattando. Però ha molto mercato in Serie B. Vedremo”. Nelle ultime ore però la trattativa si è arenata con il ds calabrese Massimo Taibi che dall’edizione on line della Gazzetta del Sud ha chiuso la porta alla permanenza dell’esperto brasiliano: “Avevamo fatto una proposta di rinnovo, ma prendiamo atto che continuava a tergiversare. Lo ringrazio per quanto fatto in questi sei mesi, ma la Reggina non aspetta nessuno. - continua Taibi - La maglia amaranto viene prima di tutto, chi la vuole indossare deve dimostrare entusiasmo e darle assoluta priorità”.