Ternana, Bandecchi: "Mercato? Lavoriamo in silenzio per portare a casa i fatti"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere dell'Umbria è intervenuto il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, che ha fatto il punto della situazione circa la situazione delle Fere, prossime al via della stagione che le rivedrà protagoniste in Serie B: "Stiamo lavorando in silenzio, cercando di portare a casa i fatti. Tutto sempre impregnato da quella che posso definire un’ambizione silenziosa. Il mercato vero inizierà questa settimana eppure già si parla tanto. La Ternana ormai è una società matura dal punto di vista dirigenziale e farà di tutto per presentarsi con una squadra che cercherà di trarre il meglio dal campo. Il direttore Leone è una persona che gode della mia fiducia e ha tutte le carte in regola per fare mercato. Con lui e Lucarelli siamo accomunati da un’idea, quella che le squadre si fanno in estate e che il mercato di gennaio non esiste. Alcuni giocatori presenti nella rosa attuale, purtroppo, andranno via. Però nell’attuale, o nel nuovo, stadio Liberati verrà installata una targa per ricordare la straordinaria impresa che hanno compiuto. Godranno sempre del mio ringraziamento per quanto fatto”.