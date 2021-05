tmw Frosinone, il futuro in panchina è ancora da scrivere: si monitora Modesto della Pro Vercelli

vedi letture

Una stagione che sembrava essersi messa su binari pericolosi quella del Frosinone, ma le ultime due vittorie hanno permesso ai ciociari di centrare la salvezza matematica e lasciare ancora aperta la possibilità di aggancio ai playoff.

A ogni modo, per il prossimo anno, non è scontata la permanenza di Fabio Grosso in panchina. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il profilo che la società laziale sta monitorando è quello di Francesco Modesto, ora alla Pro Vercelli ma finito anche nell'occhio del Crotone.

Attesi sviluppi.