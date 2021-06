tmw Incontro Inter-Monza per Di Gregorio. Arriva anche Galliani per l'ok definitivo

Michele Di Gregorio è sempre più vicino a restare al Monza anche nella prossima stagione. Come raccolto dalla nostra redazione è infatti arrivato nella sede dell'Inter anche l'amministratore delegato brianzolo Adriano Galliani per l'ok definitivo al rinnovo di prestito. Le due società inoltre parleranno anche di alcuni giocatori della Primavera nerazzurra che potrebbero essere girati in prestito al Monza in vista della prossima stagione.