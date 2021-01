tmw La proposta della Reggiana a De Luca dell'Entella. I liguri sondano altri attaccanti

Emergono nuovi dettagli circa la situazione di Giuseppe De Luca, attaccante dell'Entella che andrà in scadenza a giugno.

Come noto, la Reggiana ha messo nel mirino il classe '91, e, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha tentato l'affondo proponendo al giocatore un anno e mezzo di contratto: il giocatore per ora ha declinato l'interessante proposta. Semplici sondaggi, invece, da parte di Cosenza e ChievoVerona, che potrebbero però farsi avanti nelle ultime ore del mercato per una soluzione last minute se dovessero fallire altri obiettivi.

Va detto poi che La Zanzara, qualora restasse in Liguria, potrebbe trovare pochissimo spazio, dopo l'arrivo di Alessandro Capello e di un altro attaccante che la società chiavarese ingaggerà nelle prossime ore.