tmw Lanzafame torna in Italia. L'attaccante vestirà la maglia del Vicenza

vedi letture

Dopo una lunga esperienza all'estero fra Ungheria (Ferencvaros e Honved) e Turchia (Adana Demirspor) l'attaccante Davide Lanzafame è pronto a rientrare in Italia. Il classe '87, come raccolto dalla nostra redazione, è infatti pronto a vestire la maglia del Vicenza in questa seconda parte di stagione. Lanzafame torna così in Italia a distanza di quasi cinque anni dall'ultima esperienza con la maglia del Novara.