tmw Lecce, Baroni in pole per la panchina. Alla Reggina può andare Aglietti

È Marco Baroni la prima scelta di Corvino per la panchina del Lecce nella prossima stagione. Il tecnico fiorentino è reduce da una brillante salvezza conquistata, da subentrato, alla guida della Reggina e non sembra intenzionato, nonostante la volontà della dirigenza calabrese, a continuare la sua avventura sulla panchina amaranto. Presto potrebbe infatti arrivare l'addio ufficiale, con il Lecce alla finestra e pronto a metterlo sotto contratto per il dopo Corini.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il suo sostituto a Reggio Calabria potrebbe essere Alfredo Aglietti, che da giocatore ha vestito la maglia dei calabresi per due stagioni, dato in uscita dal ChievoVerona dopo un anno e mezzo. Quello dell'ex centravanti comunque non è l'unico nome al vaglio della dirigenza reggina.