tmw Lecce, Calderoni può partire. Sul terzino ci sono gli occhi di Ascoli, Frosinone e Bari

Con un solo anno di contratto ancora in essere con il Lecce Marco Calderoni, terzino sinistro classe 1989, è finito al centro del mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul giocatore di Latisana sono emersi gli interessamenti di Ascoli e Frosinone in Serie B e del Bari in Serie C.