tmw Monza, Lepore in uscita: piace a Cremonese e Ascoli. Ma occhio al Lecce

vedi letture

In uscita dal Monza, Franco Lepore. Ma per il terzino, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, non mancano le richieste: su di lui è infatti forte l'interesse di Cremonese e Ascoli, ma attenzione anche al Lecce. Per i salentini, infatti, il classe '85 sarebbe un giocatore bandiera.

Attesi sviluppi.