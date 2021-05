tmw Monza, rimandato a domani l'incontro Galliani-Brocchi per il futuro

Non si terrà oggi l'atteso incontro fra il tecnico Cristian Brocchi e l'amministratore delegato Adriano Galliani per decidere il futuro del primo sulla panchina del Monza dopo la cocente eliminazione in semifinale play off per mano del Cittadella. Bisognerà quindi attendere ancora per capire le prossime mosse della dirigenza anche se il destino dell'ex centrocampista appare scontato e lontano dalla piazza brianzola.