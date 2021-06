tmw Nesta sul futuro: "Stanco dopo 3 anni lontano dalla famiglia. Ora stacco e poi vedremo"

Nell'intervista rilasciata a TMW l'allenatore Alessandro Nesta ha parlato anche della sua esperienza in Serie B alla guida di Perugia e Frosinone spiegando di non aver fretta di decidere cosa fare nella prossima stagione: "Ho fatto tre anni in Italia. Il primo a Perugia ho fatto benino, poi a Frosinone il primo abbiamo perso la finale per andare in Serie A mentre nel secondo abbiamo avuto problemi. Sono arrivato stanco, ero da tre anni senza famiglia, che era in America e per questo ho bisogno un po' di staccare, di stare con mio figlio e mia moglie, e poi vedrò cosa fare".