Torino, Edera in uscita: Venezia e Pescara hanno chiesto informazioni per l'attaccante

vedi letture

Simone Edera, attaccante classe '97 del Torino, quasi sicuramente lascerà i granata in questa sessione di mercato, visto che fino ad oggi non ha trovato spazio al Toro. Come riporta Tuttosport sulle sue tracce ci sono Venezia e Pescara.