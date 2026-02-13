Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Edera sulle critiche a Cairo: "Torino, i giocatori forti costano tanto. Guardate il Como"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Simone Lorini
Oggi alle 10:59Serie A
Simone Lorini

Simone Edera, ex attaccante del Torino, parla così dei problemi della piazza con Cairo in una intervista concessa a Tuttosport: "Ormai è diventato un calcio in cui devi spendere parecchio per raggiungere certi livelli, ed è ciò che si imputa al presidente Cairo. Bisogna capire che i calciatori forti costano di più. Lo dimostra proprio il Como, che ha speso oltre cento milioni. Ma ha pure idee e Fabregas sta facendo un capolavoro con ragazzi neanche famosi, ma di talento".

Riguardo al nuovo corso societario, Edera ha espresso un giudizio estremamente positivo su Petrachi, ricordando di averlo avuto come direttore sportivo durante i suoi primi anni al Torino, proprio nel periodo dell'esordio in prima squadra. Lo ha descritto come una persona leale e come uno dei migliori dirigenti attualmente in circolazione.

Con visibile commozione, il calciatore ha poi dedicato un pensiero profondo a Sinisa Mihajlovic, definendolo una persona unica e un allenatore fantastico. Edera lo ha ricordato come un secondo padre che gli è sempre stato vicino con preziosi consigli, confessando quanto la sua mancanza si faccia sentire ancora oggi.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
