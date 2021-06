Trust o cessione per la Salernitana. Anche Cittadella e Monza alla finestra per subentrare

Non c'è solo il Benevento alla finestra per capire cosa accadrà alla Salernitana, che entro la mezzanotte deve consegnare alla FIGC i documenti sull'avvenuta cessione del club o sul trust per poi procedere all'iscrizione alla prossima Serie A. Anche Monza, terzo in classifica nella stagione regolare della Serie B, e Cittadella, sconfitto nella finale play off, infatti potrebbero approfittare della mancata iscrizione dei granata alla massima serie per chiedere di prenderne il posto. Sarebbero i veneti in questo caso i favoriti dai regolamenti, con i sanniti che invece avrebbero minori speranze.