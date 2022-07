ufficiale ACR Messina, sciolto il nodo in panchina. Squadra affidata ad Auteri

"Oltre 700 panchine, zero calcoli e tanta concretezza.

“A pensar grigio, siamo diventati pallidi”, ha detto una volta. Qui pensiamo in giallo e rosso, colori più belli non ci sono.

Benvenuto a Messina

Mister Gaetano Auteri ❤️": così, attraverso i propri canali social, l'ACR Messina ha annunciato l'arrivo di Gaetano Auteri sulla panchina giallorossa.