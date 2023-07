ufficiale Ascoli, arriva il fantasista Manzari dal Sassuolo: prestito annuale

Il lungo inseguimento dell'Ascoli al centrocampista offensivo Manzari è finalmente terminata. Il club marchigiano ha infatti annunciato con una nota l'acquisto del calciatore di proprietà dal Sassuolo con la formula del prestito.

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Sassuolo le prestazioni sportive di Giacomo Manzari.

Nato il 21 settembre 2000 a Bari, è un trequartista o seconda punta, cresciuto nei settori giovanili di Bari e Sassuolo, fino all’esordio in massima serie contro il Cagliari il 18 luglio 2020 proprio col club emiliano allenato da De Zerbi. Dopo l’esordio, il tecnico lo schiera negli ultimi minuti al San Paolo contro il Napoli e in casa col Genoa. Nella s.s. 2020/21 va in prestito alla Carrarese in C e chiude la stagione con 29 presenze, 3 gol e un assist. L’anno seguente approda in B nelle file del Frosinone: scenderà in campo 12 volte, affrontando anche l’Ascoli al Del Duca nel ruolo di ala destra. Nell’ultima stagione ha vestito 35 volte la maglia del Monopoli e ha realizzato 8 gol e 6 assist contribuendo alla conquista dei playoff, sfumati al secondo turno per mano del Cerignola.

Il Club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Giacomo Manzari, che, dopo aver espletato le visite mediche ad Ascoli, ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Cascia".