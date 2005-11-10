Juventus, clamoroso Vlahovic: il serbo ha chiesto un incontro con il club
A pochi giorni dalla fine del suo contratto con la Juventus, Dusan Vlahovic prova a riaprire una porta che sembrava definitivamente chiusa. È stato infatti il centravanti serbo a contattare direttamente il club bianconero, senza più passare dall'intermediazione del padre Milos, chiedendo un incontro per valutare la possibilità di tornare a vestire la maglia della Juve.
È Vlahovic a riaprire il dialogo con la Juventus
Nelle settimane precedenti le distanze tra le parti erano apparse incolmabili, soprattutto sul piano economico. Oggi, invece, Vlahovic è disposto a rivedere le proprie richieste, dall'ingaggio alle commissioni, pur di favorire un nuovo accordo.
Il serbo, che ha rifiutato la ricca proposta del Besiktas e non ha trovato altre destinazioni in linea con le sue aspettative, continua ad allenarsi intensamente in vista della nuova stagione. Nel frattempo ha riallacciato anche i rapporti con alcuni ex compagni, mentre la pratica è ora nelle mani di Giovanni Carnevali e Frederic Massara.
A confermare un'apertura è stato lo stesso Carnevali: "Non l'abbiamo incontrato, ma le porte sono aperte. Non solo per lui e Sorloth, ma anche per altri giocatori. Le uscite sono un fattore determinante, con le idee chiare dobbiamo fare le cose giuste". Lo riporta Tuttosport.