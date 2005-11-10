Juventus, clamoroso Vlahovic: il serbo ha chiesto un incontro con il club

Dopo la scadenza Dusan Vlahovic ha contattato direttamente la Juventus per chiedere un incontro. Il centravanti serbo è pronto a ridiscutere le proprie richieste economiche pur di favorire un ritorno in bianconero.

A pochi giorni dalla fine del suo contratto con la Juventus, Dusan Vlahovic prova a riaprire una porta che sembrava definitivamente chiusa. È stato infatti il centravanti serbo a contattare direttamente il club bianconero, senza più passare dall'intermediazione del padre Milos, chiedendo un incontro per valutare la possibilità di tornare a vestire la maglia della Juve.

È Vlahovic a riaprire il dialogo con la Juventus



Nelle settimane precedenti le distanze tra le parti erano apparse incolmabili, soprattutto sul piano economico. Oggi, invece,

Il serbo, che ha rifiutato la ricca proposta del Besiktas e non ha trovato altre destinazioni in linea con le sue aspettative, continua ad allenarsi intensamente in vista della nuova stagione. Nel frattempo ha riallacciato anche i rapporti con alcuni ex compagni, mentre la pratica è ora nelle mani di Giovanni Carnevali e Frederic Massara.

A confermare un'apertura è stato lo stesso Carnevali: "Non l'abbiamo incontrato, ma le porte sono aperte. Non solo per lui e Sorloth, ma anche per altri giocatori. Le uscite sono un fattore determinante, con le idee chiare dobbiamo fare le cose giuste". Lo riporta Tuttosport.